Catanzaro, si pensa già alla prossima stagione: rinnovo di contratto per il DG Foresti

In attesa di poter mettere in bacheca un altro trofeo (la Supercoppa di Serie C in programma domenica contro la Feralpisalò), il Catanzaro pensa già alla prossima stagione. E ne ha tutte le possibilità, nonché i tempi, per farlo, dall’alto di una promozione in B conquistata ampiamente in anticipo. L’ultima novità in tal senso è il rinnovo di contratto del Direttore Generale Diego Foresti, come annunciato dallo stesso club in una nota ufficiale.

“Abbiamo voluto dare piena fiducia al direttore – ha commentato il presidente Noto – dopo l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni, che ha consentito di strutturare al meglio la società e di farle fare un grande salto di qualità sotto il profilo gestionale, organizzativo e di immagine. Tutti presupposti fondamentali per il raggiungimento dei risultati sportivi, e siamo certi insieme riusciremo ancora a migliorare e a darci obiettivi sempre più ambiziosi”.

L’accordo per il rinnovo è stato raggiunto con grande soddisfazione da entrambe le parti. “Ringrazio la famiglia Noto per la fiducia che continuano a riporre nei miei confronti – è il commento del dg Foresti – e che voglio onorare con impegno e passione. Catanzaro mi ha accolto con un grande affetto, che spero dal canto mio di ricambiare lavorando a testa bassa per raggiungere i traguardi che questa piazza straordinaria merita”.