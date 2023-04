Catanzaro, grande risultato per l’Invictus Boxing Club ai Campionati Italiani Schoolgirl

StrettoWeb

Ancora un grande successo per il team di Invictus Boxing Club, grazie alla prestazione della giovanissima Mohamoud Jama Amina di soli 14 anni che conquista il secondo posto ai Campioni Italiani Schoolgirl, organizzati dalla Federazione Puglilistica Italiana, per la categoria 44 kg. I campionati si sono svolti a Montesilvano, in provincia di Pescara. Tre giorni intesi per Amina che ha affrontato 2 avversarie prima della finale. Prima ancora la giovanissima atleta ha partecipato e superato i criterium nazionali, ai quali vanta ben 2 presenze. A fianco a lei, sul ring di Montesilvano, il maestro Francesco Liotti.

Amina è una brillante studentessa al primo anno di Liceo, ma nel suo cuore batte un guantone. Si allena con passione, costanza e determinazione, doti che l’hanno portata a partecipare per ben due volte ai raduni nazionali per la ricerca del “Talento femminile”, guidati dal maestro Franco Piatti: il primo lo scorso novembre presso la “Vesuviana Boxe” e poi, a febbraio, a Roma Tiburtina presso il palazzetto delle “Fiamme Oro”, seguita con professionalità e dedizione dai tecnici dell’Invictus Vittorio Vono, Andrea Romeo, Giovanni Nostro, Mirko Lostumbo e Valentina Anania.

Una grande soddisfazione per la palestra catanzarese che continua a sfornare talenti nel panorama nazionale e avvicina i giovanissimi al pugilato: la palestra infatti vanta un settore giovanile davvero florido e che sta regalando pagine di grandissimo sport.