Catanzaro: grave incidente a San Floro, ferita una bambina di pochi mesi

Ennesimo incidente stradale sulle carreggiate calabresi, nel comune di San Floro nel catanzarese. Il sinistro è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9, in località Torre del Duca: una BMW M1 ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Coinvolti i passeggeri a bordo, una bimba di pochi mesi e sua madre, rimaste ferite. La piccola è stata presa in cura dal personale del Suem118 ed è stata condotta in ospedale per le cure del caso. La giovane madre invece, rimasta intrappolata nell’abitacolo, è stata estratta dalla vettura dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto. Successivamente è stata anch’essa condotta in ospedale con una seconda ambulanza. Sul luogo presenti anche i Carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’incidente.