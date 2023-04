Catanzaro, ennesimo incidente: sbanda con la macchina e finisce fuori strada

StrettoWeb

Sembra impossibile interrompere questa catena di incidenti stradali che, ogni giorno, interessano le strade della regione Calabria: infatti, anche oggi, continuiamo a ricevere notizie di tamponamenti e scontri, una maledizione che non si può – o non si vuole – spezzare. Stamattina alle 08:15, su Viale Europa a Germaneto, si è registrato l’ennesimo incidente stradale. Il veicolo in questione, una Toyota Yaris, ha sbandato finendo fuori strada, dopo essersi ribaltato più volte. A bordo solo la conducente, che è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco in evidente stato di shock. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Intanto si aprono le indagini sull’accaduto, per capire la dinamica del sinistro.