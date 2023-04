A Catanzaro l’assemblea annuale dell’Antica Congrega Tre Colli

StrettoWeb

Si è svolta ieri, sabato 1 aprile, la consueta Assemblea di primavera dell’Antica Congrega Tre Colli. L’appuntamento canonico, su convocazione del Presidente Francesco Bianco, si è celebrato presso il ristorante “Grill House”, nel centro storico di Catanzaro. Dopo i partecipati lavori assembleari, con oggetto l’approvazione dei documenti contabili, è seguito il pranzo che ha avuto naturalmente come protagonista l’Illustrissimo morzello, per l’occasione preparato con passione dal congregario Mariano Mancuso. A seguito anche dell’illustrazione delle ultime attività di rappresentanza svolte sul territorio, tutti i presenti, in concomitanza dei saluti finali, si sono dati appuntamento per le prossime scadenze associative.