Catanzaro, 37enne vince jackpot da 17mila euro a Bingo90

Pasqua fortunata per un 37enne di Catanzaro che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più “tradizionale”, è riuscito a centrare un jackpot da quasi 17mila euro con soli 2,40 euro di cartelle, riferisce Agipronews. Il 37enne, iscritto al sito dal 2014, ha conquistato la vincita dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti.

A regalare al giocatore calabrese la gioia di una vincita fortunata è stato uno dei giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno. Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (notizie curiose, community, ricette). Inoltre il mese di aprile sarà particolarmente ricco, con in palio un montepremi totale di 250mila euro, tra premi garantiti e bonus.