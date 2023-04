Catania, “Noi con l’Italia” sostiene Enrico Trantino candidato sindaco

StrettoWeb

“Il partito di Noi con l’Italia, in seguito ad una consultazione interna e dopo un’analisi della situazione territoriale fatta insieme al nostro coordinatore provinciale Marco Forzese, ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Enrico Trantino a sindaco di Catania. Nei vari incontri con le altre forze del centrodestra abbiamo sempre ribadito l’importanza della massima coesione e della necessità del contributo di tutti per un programma politico in grado di considerare le esigenze del buon governo e di una amministrazione lungimirante e qualificata”. Così Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di “Noi con l’Italia”.

“Riconosciamo nella persona di Enrico Trantino le capacità politiche e le competenze che servono. Per questo, Noi con l’Italia ne sosterrà la candidatura a sindaco di Catania”, conclude.