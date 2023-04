Castroreale, limitazione al transito sul ponte in località Fondacarso

StrettoWeb

La III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città metropolitana di Messina ha disposto con l’ordinanza n.27/2023 la limitazione al transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore 6,5 ton sul ponte in località Fondacarso del Comune di Castroreale lungo la S.P. 82 Barcellona-Castroreale al km 6+500 dal giorno 20 aprile 2023. Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura di questo Ente.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo per i mezzi pesanti: Dal centro abitato di Barcellona P.G. in direzione del centro abitato di Castroreale e v.v.: S.P. 85 di Castroreale in ambo le direzioni. In caso di emergenza è consentito il transito per i mezzi di soccorso.