Cassano allo Ionio, vandalizzata la villetta di Doria

Giovanni Papasso, primo cittadino di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, ha reso noto l’accaduto affidando le sue parole ai social. Il sindaco, con grande rammarico, si è detto desolato per gli atti vandalici nella villetta di Doria, un luogo che dovrebbe condurre alla socialità e condivisione. Ecco quindi la lunga nota di Papasso: “con grande dispiacere ho notato che buona parte della stessa è stata oggetto del triste e infelice operato dei vandali: il rubinetto della fontanina è stato divelto e letteralmente strappato, un secchio della spazzatura è stato completamente disarcionato dal terreno mentre un altro è stato rotto e chissà che fine ha fatto. Una delle due altalene è stata eliminata persino a partire dalle catene. Le vasche grandi, invece, sono state riempite di rifiuti e di pezzi di altre parti vandalizzate della villetta, persino della statua di una venere che si trovava nel parchetto”.

Uno scempio quindi, che il sindaco non può proprio accettare: “dopo aver eseguito un sopralluogo completo, ho avvisato chi di competenza per segnalare l’episodio e ho dato mandato alla squadra manutenzione di provvedere a sistemarla completamente e far eseguire anche lo sfalcio dell’erba. I bravi e laboriosi cittadini di Doria dovranno poter usufruire a pieno della villetta soprattutto in questi giorni in cui sta tornando il bel tempo e le temperature miglioreranno”. Per i vandali invece, Papasso ha riservato altre parole: “devono arrossire di vergogna per la loro opera di inciviltà. Non è giusto che nel nostro Comune, con tanti sacrifici, costruiamo e ammoderniamo tante aree mentre ci sono altri che pensano a distruggere per puro divertimento”.