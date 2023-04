Caso Reggina, data udienza al Tfn “ballerina”: si torna all’antico

StrettoWeb

Data udienza al Tfn “ballerina” per la Reggina, per ciò che concerne i deferimenti su scadenze Irpef 16 febbraio e parte di alcuni emolumenti. Inizialmente al 17, era stato comunicato l’anticipo al 13. Un’ultim’ora, secondo quanto appreso, riferisce di un nuovo spostamento, ancora al 17. L’udienza, dunque, si terrà tra due lunedì, dopo la sfida in casa del Benevento, che seguirà quella di Pasquetta contro il Venezia.

Il club avrà più tempo per preparare una linea difensiva, che vorrà essere alquanto efficace e fondarsi su quegli assunti che le hanno consentito di accedere ad uno strumento legittimo dello Stato.