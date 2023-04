Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, De Luca (M5S): “pronto a dare battaglia”

StrettoWeb

“Il futuro della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è ancora troppo incerto. Mancano poche settimane alla dead line per rinnovare o disdire la convenzione con il Bambin Gesù di Roma e nulla di concreto è stato fatto per garantire il mantenimento dell’unità di eccellenza dell’Ospedale San Vincenzo”. Così in un comunicato stampa il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca.

“Nella seduta odierna della commissione – spiega il parlamentare pentastellato – l’assessore alla Sanità non solo non ha confermato se intende o meno coprire le spese della convenzione con apposite risorse del fondo sanitario, ma non ha neppure confermato in maniera chiara la volontà di prorogarne la durata di almeno un ulteriore anno. Mesi fa si era impegnata a finanziare la convenzione con 5 milioni di euro non destinati al bilancio Asp di Messina, ma da allora nulla si è mosso nonostante le ripetute sollecitazioni”.

Nel corso del dibattito in Aula, l’on. Antonio De Luca ha fatto sapere che non intende assistere passivamente alla chiusura dell’eccellenza taorminese e ha preannunciato all’Assessore Volo che se in queste due settimane gli impegni presi non saranno mantenuti presenterà una risoluzione parlamentare per impegnarla a prorogare la convenzione e a finanziarla per un ulteriore anno.

“In Sicilia – afferma il deputato – non c’è ad oggi nessun polo che espleti tali prestazioni e far chiudere il centro di Taormina significherebbe lasciare centinaia di bambini e le loro famiglie senza alcun riferimento sull’isola. Tra l’altro, l’intera commissione, in modo trasversale, si è espressa a favore del rinnovo della convenzione”. Nel corso del confronto odierno, il politico messinese ha anche ricordato all’Assessore il suo impegno quando Giulia Grillo era Ministro della Sanità per far nascere un secondo polo di cardiochirurgia Pediatrica in Sicilia grazie a un accordo da raggiungere con la Calabria per creare un centro interregionale a Messina e oggi ha ribadito la percorribilità di questo percorso. Basterebbe infatti la volontà dei due Presidenti di Regione per avviare l’iter.