Cantiere Taormina – Fiumefreddo, Lombardo: “operativa la vasca di raccolta per irrigare i canali

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Promessa mantenuta! Operativa la vasca di raccolta per irrigare i canali a valle e a monte del cantiere per il ferroviario Taormina Fiumefreddo”. A confermare che sono stati rispettati i tempi indicati due settimane fa è il deputato di Sicilia Vera-Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo. “In attesa dello studio di fattibilità per la soluzione definitiva che prevede tempi più lunghi, il consorzio irriguo Nizza Alì ha pensato di realizzare la vasca di raccolta. In questo modo l’impianto di irrigazione è funzionante e con le pompe è possibile fornire acqua ai terreni e salvare gli agrumeti. Ringrazio il perito minerario Renzo Rossi, responsabile produzione consorzio raddoppio ferroviario Me-Ct che ha mantenuto la parola data”.