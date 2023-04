Campionati Italiani di Taekwondo, 3° posto per il reggino Abdelaziz Lahbiri

StrettoWeb

Mare, sole e cultura hanno fatto da cornice ai Campionati Italiani di Taekwondo cinture rosse junior e senior e nere master, che si sono svolti la scorsa domenica nella città di Bagheria, in provincia di Palermo, presso il palazzetto dello sport intitolato a Carlo Alberto dalla Chiesa e Emanuela Setticarraro.

La Kermesse sportiva ha visto, per la prima volta in Italia, la partecipazione di atleti Master, cioè atleti che hanno concluso l’attività agonistica al raggiungimento del trentacinquesimo anno d’età, come previsto dal vigente regolamento Federale. Per la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., dopo circa dieci anni senza gareggiare, ma dopo un periodo di intenso allenamento specifico, è voluto tornare a calpestare il tatami in gara uno dei tecnici della A.S.D.: Abdelaziz Lahbiri, categoria -80 Kg classe “master 2” (36-45 anni).

Otto gli atleti iscritti nella stessa categoria di peso di Abdelaziz, provenienti da: Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Liguria e dalla Calabria. Il primo incontro, ha visto la vittoria del nostro atleta per abbandono dell’avversario dopo pochi minuti dall’inizio del primo round che gli ha permesso l’accesso alla semifinale, dove ha dovuto cedere il passo al forte atleta campano che vincerà la categoria, ma conquistando comunque un ottimo terzo posto.

Indipendentemente dal risultato agonistico, comunque di assoluto rilievo, va sottolineata la grande voglia di rimettersi in gioco da parte dell’atleta reggino, esempio di tenacia e di spirito di sacrificio, sicuro rifermento ed esempio per gli agonisti più giovani.