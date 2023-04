Camera di commercio di Reggio Calabria: on line il sito web dell’iniziativa “Tradizioni Reggine, saperi e sapori – il menu”

StrettoWeb

E’ on line, accessibile dall’indirizzo www.tradizionireggine.it, il sito web dedicato a “Tradizioni Reggine, saperi e sapori – il menu”, il progetto della Camera di commercio per valorizzare il binomio enogastronomia e cultura e contribuire al rafforzamento della filiera enogastronomica locale e del turismo, promuovendo il consumo e la valorizzazione delle ricette tradizionali, delle produzioni tipiche, nelle metodiche di lavorazione da preservare e tutelare.

Avviata nel 2022 con una manifestazione di interesse finalizzata a creare una rete di “ambasciatori” della cultura gastronomica locale, l’iniziativa “Tradizioni Reggine, saperi e sapori – il menu” entra nel vivo delle attività di marketing territoriale previste dal progetto.

Si tratta di una serie di azioni che mirano a qualificare e promuovere l’offerta turistica del territorio metropolitano, a partire dalla messa on line della pagina web dedicata alla realizzazione di un piano media di azioni sponsorizzate attraverso i canali social della Camera di commercio e alla distribuzione di un kit di strumenti da fornire al pubblico esercizio aderente per promuovere il menù e i prodotti selezionati con visibilità sulla pagina web. Tutte le azioni saranno realizzate nel corso della prossima stagione turistica e non prevedono oneri a carico delle imprese aderenti.

Il sito è uno strumento importante per la valorizzazione del territorio e dell’enogastronomia locale, ha dichiarato il presidente Antonino Tramontana. Abbiamo deciso di renderlo disponibile on line in concomitanza con l’arrivo della nave da crociera Silver Dawn nel porto di Reggio Calabria, per offrire ai crocieristi che visiteranno la Città anche una possibile esperienza di viaggio legata al gusto. Per l’arrivo della Silver Dawn è stato realizzato inoltre un pieghevole cartaceo in lingua inglese, con le indicazioni del Menù e delle strutture ristorative che hanno aderito al progetto.

Tradizionireggine.it, disponibile in lingua italiana ed inglese, mette a disposizione dei cittadini e dei turisti informazioni e curiosità storiche sulle eccellenze enogastronomiche, esaltandone anche l’utilizzo con la descrizione delle ricette che compongono lo stesso menù, definito insieme alle associazioni e agli operatori del settore della ristorazione, dall’antipasto fino al dolce, includendo una pizza, una birra e un cocktail dedicati.

Nel portale è presente anche uno spazio per valorizzare le location delle imprese aderenti, impegnate ad arricchire la propria offerta gastronomica con i sapori della tradizione.

L’iniziativa è aperta ad ulteriori adesioni e tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3ZUIsbr.