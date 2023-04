Callipo: porte aperte agli studenti, ritornano le visite guidate

StrettoWeb

La scuola ritorna in azienda. Dopo la sospensione, a causa della pandemia, delle visite guidate gratuite per gli studenti, si riaprono le porte dello stabilimento produttivo Callipo: un tour educativo e formativo alla scoperta dell’azienda e della lavorazione del tonno. Un progetto su cui l’azienda ha sempre puntato per raccontare alle nuove generazioni una storia iniziata 110 anni fa. Momenti educativi e formativi per scoprire l’antica tradizione della lavorazione del tonno, l’intero ciclo di produzione, l’importanza di una sana e corretta alimentazione e per conoscere i segreti del successo di una delle realtà di eccellenza del territorio calabrese.

Ogni anno sono migliaia gli studenti delle scuole primarie e secondarie accolti dallo staff Callipo per un tour guidato all’interno dello stabilimento. La visita diventa l’occasione per scoprire come, dal tonno intero, si arriva, fase dopo fase, alla lattina o al vasetto di vetro che ritroviamo sulle nostre tavole. Si tratta di una vera immersione nella vita aziendale, nei valori, nella passione, nella competenza e professionalità, veri punti di forza della qualità Callipo. In occasione della visita aziendale, inoltre, agli studenti viene consegnato un buono omaggio per degustare il pregiato tartufo di Pizzo presso la Gelateria Callipo.

“Le visite vengono adattate in base all’età dei bambini e dei ragazzi per cercare di incuriosirli sul nostro lavoro e per trasferire loro l’importanza di una sana e corretta alimentazione, partendo da un prodotto molto amato a tutte le età che presenta elevate proprietà nutrizionali. Sono sempre esperienze molto intense non solo per gli studenti ma anche per tutti noi in azienda che abbiamo la responsabilità di divulgare importanti conoscenze alle nuove generazioni, lavoratori e cittadini di domani, e far vedere da vicino il lavoro di realtà positive che creano valore sul territorio, trasmettendo allo stesso tempo messaggi di fiducia e ottimismo” commenta Giacinto Callipo, V generazione della famiglia.

Sono già 22 le visite programmate da inizio anno, nel 2019 si era arrivati ad accogliere 100 scuole. “Abbiamo aperto nuovamente le porte del nostro stabilimento già nel 2022 per riportare, piano piano, gli studenti in azienda. Quest’anno riprendiamo a piano regime con l’obiettivo di tornare ai numeri registrati prima della pandemia. Le visite già prenotate in questi primi mesi sono un segnale molto positivo di ritorno alla normalità anche in questo ambito educativo-formativo a cui teniamo molto”, conclude Giacinto Callipo. Le scuole possono richiedere la visita guidata compilando il form al link www.callipo.com/contatti/ Le visite sono rivolte agli istituti scolastici dalla quarta elementare in poi, alle Università e a gruppi organizzati di almeno 10 persone.