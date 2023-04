Calcio Femminile: la Jsl Women batte ancora la SSD Unime e si qualifica alle semifinali playoff

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La JSL Women ha centrato la prestigiosa qualificazione in semifinale playoff nel campionato di Eccellenza di calcio femminile. Alcuni giorni dopo aver vinto il titolo regionale Under 19, il club neroverde si è regalato un’altra gioia nella sfida di ritorno dei quarti contro la SSD Unime, disputata sul nuovissimo sintetico dello stadio “Caldarera” di Sant’Angelo di Brolo. L’affermazione per 4-1 ha fatto il paio con il 2-0 dell’andata.

Nel primo tempo, sblocca il punteggio Jacqueline Bilardi con un magistrale tiro sotto l’incrocio. Raddoppia l’onnipresente Alessandra Barone, mentre Fragomeni dimezza le distanze per le “universitarie”. Chiudono i conti, in una ripresa ricca di occasioni, i centri di Brunilde Anastasi e Denise Merlino. Nel prossimo turno, sfida contro la “corazzata” Catania.

“Le ragazze hanno fornito una buona prestazione – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri al termine del match – le avversarie ci hanno concesso pochi spazio all’inizio, ma abbiamo avuto la necessaria calma e, sviluppando il gioco in ampiezza, siamo riusciti ad andare quattro volte a bersaglio”.

Vi toccherà adesso il temuto Catania, come preparerete il difficile doppio impegno contro le etnee? “È bello, intanto, vivere questo tipo di partite contro rivali blasonate e di elevata caratura. Il loro gruppo di giocatrici è di altra categoria, tanto che l’anno scorso si erano salvate in serie C. Avere l’opportunità di incrociarle ci regalerà grandi emozioni, permettendoci di crescere ulteriormente sia a livello individuale che collettivo. A volte, il calcio propone risultati diversi dai pronostici, fondamentale sarà, comunque, conservare la nostra identità ed i valori che ci caratterizzano”.