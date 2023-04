Calcio femminile, Jsl corsara a Messina: SSD UniMe battuta 0-2 nell’andata playoff

StrettoWeb

La JSL Women ha battuto (2-0) in trasferta la SSD UniMe nella partita d’andata del turno d’apertura della seconda fase del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Una vittoria importante, maturata nei primi 45’ della sfida, disputata sul sintetico de “L’Ambiente Stadium” di Messina.

Le neroverdi allenate da Marco Palmeri sbloccano subito il punteggio grazie al gol in girata di Emilia Alibrio, che capitalizza con un diagonale mancino il perfetto assist di Brunilde Anastasi. La stessa Anastasi crea poi scompiglio con una percussione centrale, sventata, proprio sul più bello, dalle avversarie. Il raddoppio (28’) porta la firma di Chiara Venuto, che ruba un pallone, si invola sulla sinistra e realizza di destro; la sua conclusione di piatto verso l’angolo lontano termina alle spalle del portiere, proteso vanamente in tuffo. Le padrone di casa cercano orgogliosamente di reagire, ma la difesa tirrenica si dimostra impeccabile.

Nella ripresa, entrambe le squadre costruiscono buone occasioni. Le “univesitarie” centrano la traversa con un tiro dalla distanza, mentre Sidoti e compagne sono poco precise in alcune facili finalizzazioni e, così, il risultato resta immutato fino al triplice fischio. La JSL Women, che aveva chiuso la regular season al secondo posto nel girone A regionale, alle spalle del Marsala, ha confermato, quindi, nella città dello Stretto quanto di buono fatto vedere nel recente passato, ma per superare il turno dovrà fornire un’altra convincente prestazione nella gara di ritorno, in programma sabato 15 aprile al “Comunale” di Brolo (ore 16).

Risultati playoff: Scicli-Marsala 0-3; Gloria Città di San Cataldo-Siracusa Women 0-1; Don Bosco 2000-Catania 0-8.