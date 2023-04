Calcio a 5, tripudio Futura: gol a 45 secondi dalla fine, 2-1 e quarto posto

StrettoWeb

Festa in tutti i sensi in casa Polisportiva Futura. I giallo-blu, dopo aver festeggiato la promozione in A2 Elite, vincono al fulmicotone, battendo e sorpassando la Sicurlube Regalbuto, giunta al Palattinà con un buon numero di tifosi al seguito. I ragazzi di Mister Fiorenza riescono a fare il bis dopo il 3 a 5 ottenuto nella sfida di andata e giocano una gara tutta grinta, coraggio e razionalità.

In resistenza, subendo e respingendo gli attacchi ospiti e sferrando il colpo del ko, arriva la migliore versione di Mohamed Alì proprio ad una manciata di secondi dal termine della gara. Ospiti senza Capuano, mai arrendevoli così come la Futura nonostante la promozione in A2 Elite in tasca. Si combatte per il piazzamento e la gara è vera, vibrante e combattuta. Lo staff tecnico Futura schiera Parisi, Morgade, Zamboni, Durante e Cividini. Gli ospiti rispondono con Fichera tra i pali, Rosone,Zanchetta,Wallace e BingYoba.

Dopo un minuto e 15 secondi, Cividini ruba la palla allo statuario BingYoba, scarta con eleganza un avversario e realizza l’uno a zero. Dopo tre minuti e mezzo, il passaggio millimetrico in diagonale di Andrea Vitale per Wallace è efficace: il numero due insacca con un gol importante. Il pari perdurerà per quasi tutto il match. Paolo Parisi gioca una gara d’antologia: sfodera tutto il suo repertorio e tiene alla larga i tentativi avversari.

Durante e Zamboni si sacrificano tanto, anche perché, al termine del primo tempo, dopo aver richiesto un fischio su fallo a favore, Modafferi subisce il secondo cartellino che significherà espulsione. La resistenza, dunque, inizia già dai primi minuti di secondo tempo ma, Mister Fiorenza,con coraggio, manderà in campo, per tanti minuti, ben tre giovani di casa Futura, i fratelli Squillaci e Caliciuri. Martinez e soci, andranno più volti vicini al gol del vantaggio.

L’ennesima recuperata decisiva stagionale di Nacho Zamboni fornirà, successivamente l’assist decisivo per Morgade. Il tiro, nonostante il tentativo disperato di Zanchetta di intervenire, entra in rete per il tripudio del pubblico del Palattinà. E’ gioia, quarto posto e sfida Playoff che andrà a materializzarsi contro la Lazio, con gara uno in programma tra sette giorni in casa dei giallo-blu.