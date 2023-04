Calcio a 5, Ecosistem Lamezia promosso in Serie A2!

StrettoWeb

È iniziata la grande festa Orange! L’Ecosistem Lamezia Soccer batte a Palermo la formazione di casa per 3-0 e stacca il pass per la promozione in A2. Una promozione “sognata, desiderata e conquistata”, così recitano i social dell’Ecosistem. Una vittoria che scrive un nuova pagina di storia per la città di Lamezia Terme: mai nessuna squadra di calcio a 5 maschile era giunta così in alto! Una vittoria che ripaga il club del presidente Manfredi degli enormi sforzi fatti durante tutta la stagione, una stagione che culmina, dopo l’enorme soddisfazione di giungere nelle Final Eight nazionali di Coppa Italia, con una netta vittoria e un salto di categoria a lungo inseguito.

Festa grande sugli spalti del PalaOreto, dove i supporters Orange, giunti in massa nel capoluogo siciliano, hanno festeggiato insieme ai propri beniamini questo storico traguardo. Entusiasmo, canti e gioia hanno caratterizzato l’immensa immensa festa lametina esplosa al suono della sirena. Un grande abbraccio arancione che ha avvolto tutti i componenti della società: giocatori, staff, dirigenti e tifosi, che si sono uniti in questa meravigliosa festa di sport e valori umani.

Con queste parole, il DS Nicola Samele, ha commentato la promozione: “È una grandissima soddisfazione! Il coronamento di un percorso lungo, nato nei campi di periferia della provincia. Siamo cresciuti piano piano, credendo in alcuni ragazzi che sono con noi da circa 10 anni. Adesso siamo approdati in Serie A: un sogno per noi e anche per la città, perché è la prima volta che una squadra maschile di Lamezia raggiunge questo traguardo. Adesso dobbiamo goderci la meritata festa perché è stato un anno duro, abbiamo vissuto tante peripezie, però abbiamo portato la vittoria a casa e questa è la cosa più importante”.

Il Capitano Andrea Deodato, invece, pone l’accento sui valori umani del gruppo: “Una promozione veramente tanto voluta! Ho la fortuna di far parte di questa società da sette anni: anni di crescita intensa. Il campionato di quest’anno è stato molto combattuto, con quattro squadre che sono state allo stesso livello. C’è stato un momento durante l’anno in cui abbiamo avuto una piccola flessione, coinciso con le due sconfitte. Ma è nelle difficoltà che si vedono i veri uomini e questa squadra è fatta da tanti uomini, che nel momento di difficoltà si sono compattati, ci siamo guardati negli occhi e il risultato finale è questo!”. Una nuova splendida pagina di storia dello sport lametino ha da oggi come protagonista assoluta l’Ecosistem Lamezia Soccer!

Il tabellino

CITTÀ DI PALERMO: Di Liberto, Immesi, Napoli, Accetta, Torcivia, Accetta Cristian, Salguero, De Lisi, Madonia, Castelli, Sposito, Monti. Allenatore: Cappello

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Mantuano, Caminero, Gerbasi.

Zerbo, Caffarelli, Giampà, Deodato, Patamia, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Marcatori: 14’40’’ Deodato (L). 7’44”st e 8’32”st Gagliardi (L).