Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia batte 6-4 i siciliani dell’Ispica

Fra le mura amiche del PalaSparti l’Ecosistem Lamezia Soccer batte l’Arcobaleno Ispica 6-4. Una partita veramente vibrante, con azioni da gol per entrambe le squadre. Come già annunciato in presentazione del match, l’Ispica si è dimostrata una squadra coriacea, che non merita l’attuale piazzamento di classifica.

I siciliani, forti anche di alcune individualità di categoria superiore, sono giunti a Lamezia con la volontà di giocarsela a viso aperto contro gli Orange, riuscendo persino a portarsi avanti con un doppio vantaggio. I padroni di casa hanno però saputo tener botta, ribattendo colpo su colpo e chiudendo la prima frazione di gioco sul 3-3. Nel secondo tempo l’approccio al match degli uomini di Carrozza denota immediatamente una maggiore determinazione, che consente agli Orange di costruire una meritata vittoria.

Le dichiarazioni di mister Carrozza a fine partita: “forse nel primo tempo siamo stati un po’ timorosi ma nel secondo siamo partiti forte meritando la vittoria. I miei ragazzi sono encomiabili, danno sempre tutto gettando il cuore oltre l’ostacolo. Hanno in loro anche un po’ di follia, che è quella scintilla necessaria per raggiungere grandi traguardi”.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – ARCOBALENO ISPICA 6-4

Marcatori: 3’52” Di Benedetto (I), 5’20” Lupo (I), 12’53” Caminero (L), 13’39” Gerbasi (L), 15’31” Di Benedetto (I), 19’43” Patamia (L). 1’56″st Vedoveli (I), 2’40″st Deodato (L), 10’00″st Patamia (L), 11’56″st Gerbasi (L).

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Caminero, Mantuano, Gerbasi.

A disp.: Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Dongiovanni, Deodato, Patamia, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza.

ISPICA: Kaue, Modica, Lupo, Di Benedetto, Frascaro.

A disp.: Caracausi, Cataldi, Spatola, Melfi, Gambuzza, Vedoveli, Di Benedetto G. Allenatore: Tente Lopes.