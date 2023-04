Calciatore del Benevento aggredito, solidarietà della Reggina: “sabato ti abbracceremo”

StrettoWeb

La situazione in casa Benevento, prossimo avversario della Reggina, non è delle più rosee. La sconfitta interna contro la Spal di lunedì non ha decretato soltanto lo scivolamento solitario all’ultimo posto in classifica (con speranza di salvezza sempre più ridotte a 6 giornate dal termine), ma anche la feroce contestazione degli ultras – a muso duro coi calciatori – le dimissioni di Stellone, l’arrivo di Agostinelli e, purtroppo, l’aggressione a un calciatore, Roko Jureskin, preso a pugni al termine dell’allenamento.

Per questo la Reggina, sui propri canali Twitter, ha voluto dimostrare solidarietà, in attesa di incontrarlo sabato in campo: “La Reggina dedica un pensiero al calciatore Roko Jureskin, eprimendogli massima solidarietà in attesa di salutarlo e abbracciarlo sabato prossimo a Benevento”, si legge in un tweet.