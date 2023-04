Calabria, soddisfazione per il portale Sanibook: “raccoglie le istanze dei cittadini”

StrettoWeb

“La FIL esprime soddisfazione per l’iniziativa presa dal Governatore Roberto Occhiuto, anche quale Commissario per la Sanità, che ha portato alla creazione del portale SANIBOOK, sul quale saranno raccolte le istanze dei cittadini calabresi e segnalate eventuali carenze nell’assistenza ospedaliera e sanitaria”. Comincia così la nota della FIL, che esprime soddisfazione per la creazione del portale SANIBOOK.

“La nostra regione rimane sempre tra le ultime in Europa per i livelli di assistenza e qualsiasi tentativo di uscire da questo “pantano” amministrativo e burocratico non può che trovarci d’accordo: quello che manca da sempre è un dialogo serrato tra chi tira le fila di un settore fondamentale (anche per l’economia) e chi si trova a combattere giornalmente con problemi e mancanze più o meno gravi”, si legge ancora.

“Siamo convinti che la possibilità di dialogare sia sempre una buona cosa e pertanto ci dissociamo da quanti vedono, in questa iniziativa, semplicemente un modo per denigrare il personale medico e infermieristico: in un mondo sempre più social avvicinare i cittadini a chi li governa è sempre un esercizio di democrazia. Aspetteremo pertanto di vedere i primi risultati dell’utilizzo di questo strumento che, ne siamo certi, aiuterà a migliorare l’esperienza sanitaria nella nostra terra”, si chiude la nota.