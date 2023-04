Calabria: muore storico esponente della Destra

StrettoWeb

E’ morto Gabriele Limido, originario di Cropalati, già consigliere regionale nel Lazio ed in Calabria e coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale. Limido ha guidato fin dagli anni ‘70 importanti sezioni romane del Msi fino ad entrare nella direzione centrale del partito.

Il cordoglio di Wanda Ferro

“La destra italiana e calabrese è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Gabriele Limido. Militante e dirigente di lungo corso, originario del Cosentino, Limido ha guidato fin dagli anni ‘70 importanti sezioni romane del Msi fino ad entrare nella direzione centrale del partito, ed è stato consigliere regionale nel Lazio e in Calabria. Una personalità di grande dirittura morale, che ha dedicato la propria vita alla politica e alla difesa dei valori della destra, con coerenza, intelligenza, passione, spirito di servizio. E’ stato un punto di riferimento della nostra comunità, ed è stato per me motivo di gioia e orgoglio rivederlo alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. Rivolgo la mia vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro con cui ha condiviso una vita di battaglie e di impegno politico”. È quanto afferma il sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Calabria, on. Wanda Ferro.