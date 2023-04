Made in Calabria: Mì’Ndujo tra le 100 eccellenze italiane di Forbes

StrettoWeb

Territorialità, identità, qualità e genuinità sono tra i pilastri dell’arte culinaria di Mi’Ndujo, ambasciatori del Made in Calabria in tutta Italia con ben 9 show food, 15 anni di esperienza, 140 collaboratori e 520 mila clienti serviti lo scorso anno. I loro prodotti sono tutti realizzati con ingredienti calabresi dop, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità. È con queste motivazioni che la prestigiosa rivista Forbes ha inserito Mi’Ndujo tra le 100 eccellenze italiane.

“Sono soddisfazioni – fanno sapere i soci Marco Zicca, Ornela Nokaj, Eugenio Romano e Roberto Bonofiglio – che continuano a riempirci di forza e determinazione e che vogliamo sempre condividere anzi tutto con tutta la squadra dei nostri collaboratori dalla Calabria alla Capitale e con l’esercito pacifico di innamorati delle emozioni e delle esperienze della nostra terra custoditi e promossi ogni giorno nei nostri paninazzi sanizzi identitari e distintivi.

Quest’ultimo importante riconoscimento va ad aggiungersi, dopo il palmarès conquistato da Nord a Sud nel 2022, ai diversi già collezionati in questi primi mesi del 2023 dalla rete del primo panino calabrese veloce, territoriale, identitario e di qualità: tra le Imprese Vincenti 2022, riconoscimento assegnato da Intesa Sanpaolo alle eccellenze imprenditoriali italiane che fanno della sostenibilità un valore imprescindibile e per il terzo anno consecutivo; tra i 500 indirizzi consigliati da Gambero Rosso e la quinta posizione della classifica 50 Top Italy 2023, guida italiana ai luoghi del buon bere e del buon mangiare.

Giunta alla sua 4° edizione, il volume delle 100 Eccellenze Italiane stilato da So Wine So Food in collaborazione con Forbes Italia e curato dalla casa editrice guidata da Stefano Cocco è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink. Forbes Italia, che racconta le storie degli ambasciatori del made in Italy nel mondo, è l’edizione italiana del magazine statunitense i cui articoli parlano di finanza, industria, investimenti e marketing. Le sue classifiche sono tra le più autorevoli e influenti al mondo.