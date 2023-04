Calabria, Entopan presenta “Ponti sul Mediterraneo” in occasione della Giornata Mondiale della Terra

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In occasione della 53ª Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, Entopan ospiterà nella propria sede in Calabria il talk show “Ponti sul Mediterraneo”, che andrà in onda su RaiPlay alle 13:00 di sabato 22 aprile all’interno della consueta relativa Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet dedicata alla Giornata Mondiale della Terra. Il talk sarà condotto da Claudio Paravati e vedrà la partecipazione di personalità come S.E. Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e contributi del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche Daniele Garrone.

Ad aprire il dibattito, un primo panel composto da: Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace; Giuseppe Romano, Commissario Straordinario ZES; Grammeonos Mastrojeni, diplomatico ed esperto di geopolitica; Francesco Cicione, presidente di Entopan e fondatore di Harmonic Innovation Group che, per spiegare l’impegno del Gruppo sull’importante iniziativa commenta: “Viviamo un’epoca ferita da profonde ingiustizie sociali ed ambientali che hanno bisogno di essere ricomposte. Noi riteniamo che l’innovazione sia tale se è al servizio dell’Uomo nel lungo periodo, producendo bellezza etica, prima ancora che estetica. Questo è ciò su cui siamo quotidianamente impegnati lavorando all’ambizioso progetto Harmonic Innovation Hub e supportando iniziative di grande valore e portata culturale e geopolitica come la Giornata Mondiale della Terra promossa da EarthDay e l’ONU, a cui va la nostra gratitudine per il cammino comune orientato a dare fattiva attuazione alle strategie dell’Agenda ONU 2030”.

Valorizzando il ruolo strategico della Calabria non solo per collocazione geografica ma anche per competenze, storia, esperienza e visione che può portare nella costruzione di ponti sul Mediterraneo dal punto di vista umano, sociale ed economico, il Talk Show proseguirà con moltissimi ospiti e testimonianze di personalità impegnate a generare un cambiamento costruttivo. Il dibattito sui Corridoi umanitari e l’integrazione vedrà dialogare il Card. Zuppi con il noto economista Leonardo Becchetti, con Antonio Viscomi, Docente universitario e giuslavorista, con Marina Galati, Presidente dell’Ass. Comunità Progetto Sud e con Emanuela Rubbino dell’Istituto Cattolico per il Mediterraneo.

Chiuderà il programma il talk su innovazione ambientale e sociale, che vedrà la partecipazione di Maurizio Grifoni, Presidente del Fondo Fon.Te, Manuela Rafaiani, Consigliere di Symbola, Andrea Cornetti, Ceo di RE e Infrastrutture Azimut Libera Impresa Pasqualino Scaramuzzino, Presidente Harmonic Innovation Hub e Luca De Biase, giornalista e scrittore. Ad arricchire la discussione i contributi di Antonia Testa e Paola Aloi del Movimento dei Focolari.

Lucidità e profondità di analisi affiancate a proposte concrete animeranno così “Ponti sul Mediterraneo” grazie al contributo di tantissimi ospiti nel corso del programma, che Entopan produce in collaborazione con Earth Day Italia, Life Communication e il Movimento dei Focolari.

Un riconoscimento al valore del paradigma dell’innovazione armonica, alla centralità del progetto dell’Harmonic Innovation Hub nelle strategie di attuazione dell’Agenda ONU 2030 e, più in generale, delle attività e della visione promossa da Entopan che – da sempre impegnata nella missione di promuovere un’innovazione concepita per generare impatti economici, sociali, culturali e ambientali di lungo periodo che siano inclusivi, generativi, coesivi, sostenibili e armonici – condivide con la più grande manifestazione e organizzazione mondiale per la tutela del Pianeta l’obiettivo ultimo di salvaguardia dell’Uomo e del Creato, nonché l’approccio collaborativo e una visione di lungo periodo capaci di affrontare il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, ripristinando – attraverso un’innovazione etica e amica dell’Uomo – il collegamento tra economia e antropologia e il rapporto di custodia della Terra che ci renda buoni antenati per le future generazioni.

Una visione che, non a caso, Entopan ha elaborato partendo dall’eredità storico-culturale della terra in cui è nata impegnandosi ad esprimerla, attraverso lo sviluppo dell’Harmonic Innovation Hub, in un progetto solido e concreto: il Mezzogiorno, cuore del Mediterraneo. Un mare oggi simbolo dell’emergenza umana e ambientale del mondo e, nel contempo, dell’opportunità di crescita sostenibile che da esso ed in esso possono essere generate. Un Mediterraneo come luogo su cui costruire ponti per una crescita armonica del mondo, dove ricostruire un dialogo cooperativo, umanistico, tecnologico e strategico tra la giovane Africa, l’antico Oriente e il maturo Occidente atlantico.