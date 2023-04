Reggio Calabria, al via il corso gratuito per Caregiver e pazienti diabetici: tutte le info

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sta per partire il primo Corso per Caregiver e pazienti diabetici organizzato nell’ambito del progetto “Salute e benessere senza barriere”, realizzato dall’Accademia del tempo libero col Cid (Conoscere il diabete), e finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Un corso di grande valore sociale per consentire a chi assiste i pazienti diabetici di crearsi delle competenze teorico-pratiche.

La fase di formazione avrà inizio giovedì 27 aprile dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30 presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria. È possibile partecipare effettuando la prenotazione al numero 376.1597057 dalle ore 15 alle ore 18, tutti i giorni esclusi sabato e domenica.

L’azione formativa comprenderà l’illustrazione delle nuove strategie terapeutiche disponibili per la cura del diabete, la descrizione e le tecniche per l’utilizzo di iniettori per la somministrazione di insuline ed altri farmaci, e anche la descrizione e l’uso dei moderni glucometri ed altri strumenti per il monitoraggio della glicemia.

Saranno previsti anche elementi di educazione ad adeguati stili di vita. L’azione formativa sarà svolta dai volontari, coordinati dal dottor Celeste Giovannini, responsabile del servizio di diabetologia del Polo sanitario nord, ai quali verranno affiancate due unità in possesso del titolo di “Assistente Sociale”. Sarà così possibile aumentare il parco dei pazienti assistiti e rendere più efficiente l’azione dei volontari realizzando l’autonomia terapeutica del paziente e, in più, consentendogli il raggiungimento di un buon livello di qualità della vita e realizzando, nel contempo, un utile supporto e integrazione all’attività dell’Azienda sanitaria.

Non verranno trascurate, tra i temi trattati, alcune importanti nozioni di “psicologia ed etica del lavoro” e di “educazione civica e diritto del lavoro”, al fine di rendere più efficace e utile, anche socialmente, il rapporto tra pazienti e assistenti. Un addestramento alle nuove tecnologie e terapie del diabete mellito, quindi, sia per gli operatori impegnati negli interventi di Assistenza e formazione in affiancamento ai volontari, per tutti pazienti diabetici e per Caregiver, anche se non direttamente coinvolti nell’Assistenza.