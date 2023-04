Buttano rifiuti nei boschi e nei fiumi della Sila, individuati dalla Polizia Provinciale

StrettoWeb

L’impegno della Polizia provinciale sul fronte della tutela ambientale continua incessantemente, anche con assidue azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’ultima operazione ha riguardato alcuni casi di abbandoni di rifiuti perpetrati all’interno di boschi e in un caso anche in prossimità di un fiume in agro di San Giovanni in Fiore, individuati al termine di una puntuale attività di controllo del territorio da parte degli agenti del distaccamento silano di San Giovanni in Fiore. Immediate le indagini dei poliziotti provinciali che hanno consentito in breve tempo di identificare i presunti responsabili, ovvero dei privati cittadini, che in sfregio alle regole e all’ambiente avevano abbandonato rifiuti in aree di pregio naturalistico e che pertanto sono stati immediatamente sanzionati con sanzioni abbastanza salate.

Quello dell’abbandono dei rifiuti è un fenomeno purtroppo in aumento e per tale motivo la Polizia Provinciale ha intensificato, con ottimi risultati, il monitoraggio delle aree più sensibili. Già nei mesi scorsi, solo sul territorio di San Giovanni in Fiore, gli agenti del locale distaccamento avevano contestato decine di verbali d’accertamento in materia di inquinamento delle acque e del suolo, infatti l’attività di tutela dell’ambiente e della fauna da parte di questo reparto della Polizia Provinciale di Cosenza è ben noto da anni soprattutto a tutela della Sila.