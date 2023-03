Buon Pesce d’Aprile 2023: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Oggi è la ricorrenza del Pesce d’Aprile 2023, la giornata in cui ogni scherzo vale. Le origini della tradizione risale al 1500. In Europa, i festeggiamenti del 1°Aprile cominciano a diventare un’usanza in Francia durante il Regno di Carlo IX, per poi allargarsi alla Germania degli Asburgo e in Inghilterra nel corso del 1700. In Italia l’usanza arriva tra il 1860 e il 1880.

Tra i Pesci d’Aprile più divertenti è sicuramente quello organizzato nel 1957 dalla televisione inglese: durante il programma, Panorama, il conduttore Richard Dimbleby lancia un servizio sul raccolto degli spaghetti. “Molti di voi, ne sono certo, avranno visto le immagini delle vaste piantagioni di spaghetti nella pianura padana. Per gli svizzeri, invece, si tratta di un’attività a livello familiare”, spiega mentre nel video si vedono gli spaghetti pendere dagli alberi.

Altro scherzo esilarante: il 1° aprile 2015 tre scienziati australiani, Andrew Hamilton, Robert May e Edward Waters, pubblicano una ricerca sull’esistenza dei draghi.

Ed ancora: Rio Mare, la famosa marca di tonno, lancia per il 1°Aprile il “grissino perfetto” per accompagnare il tuo tonno.

Altro Pesce d’Aprile: il tonno è protagonista di un altro scherzo lanciato dal marchio calabrese Callipo: “il tonno da bere”.

Buon Pesce d'Aprile 2022

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Tu hai sensualità, hai stile, hai intelligenza; tu hai la bellezza, hai fascino, hai un cuore grande, e io… Io ho sbagliato numero! Scusami tanto!

Queste note musicali per dirti, in questo giorno così speciale… Do: dolcemente ti amo. Re: relativamente ti amo. Mi: misteriosamente ti amo. Fa: favolosamente ti amo. So: solamente ti amo. Si: sinceramente ti ho preso in giro!

Capisco che sei triste, che senti la mia mancanza perché è da tantissimo tempo che non ci vediamo e senti come un vuoto immenso nella tua testa. Ti prego se puoi perdonami per non essere più lì con te. Ti voglio bene amico mio, per sempre il tuo cervello

Sei la luce dei miei occhi, perciò… paga la bolletta!

Ho un segreto da confessarti. Penso che tu sia la persona più bella, più dolce, più simpatica e meravigliosa che io abbia mai conosciuto….non trovi anche tu caro mio fedele amico specchio? Pesce d’aprile!

Questo… Questo è… Questo è il… Questo è il modo… Questo è il modo migliore… Questo è il modo migliore per… Questo è il modo migliore per farti… Questo è il modo migliore per farti leggere… Questo è il modo migliore per farti leggere tutto… Questo è il modo migliore per farti leggere tutto l’SMS… Questo è il modo migliore per farti leggere tutto l’SMS inutilmente!

Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura

Ieri sera ho visto un documentario sui babbuini in tv e non puoi immaginare quante cose ho imparato su di loro… davvero non sapevo che tu avessi una vita così interessante… pesce d’aprile

Sai che a te ci tengo tantissimo, siamo amici da una vita, ed è proprio per questo che continuerà a lottare contro gli esperimenti sulle scimmie!

I Maya sono gli unici a essere riusciti a fare un pesce d’aprile a dicembre

Credo di essere stata davvero crudele con te, è stato uno scherzo troppo pesante e non te lo meritavi proprio. Ti chiedo sinceramente scusa, puoi perdonarmi? Un abbraccio, Madre Natura

E se il pesce d’aprile fosse in realtà il 2 aprile, e quest’oggi fossimo tutti vittima di un pesce d’aprile?

Volevo fare un pesce d’aprile ma non so se ne vale la pinna

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (pesce d’aprile del 1948)

Vodafone informa: dal 1° aprile il tuo piano tariffario cambierà e non potrai più usufruire del servizio WhatsApp. Avvisa i tuoi contatti che possono iniziare i festeggiamenti, finalmente non riceveranno più i tuoi messaggi senza senso. Pesce d’Aprile.

