Brutto incidente sulla SS106: coinvolto il sindaco di Brancaleone

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri sulla SS106 e precisamente allo svincolo di Bova Marina. Il sinistro è stato tra due veicoli, in uno che ha finito la sua corsa ribaltandosi, si trovava a bordo il sindaco di Brancaleone, Silvestro Garoffolo che per fortuna non ha riportato conseguenze gravi così come l’altro automobilista rimasto coinvolto.

Garoffolo dopo lo scontro è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso e nello scontro ha riportato varie contusioni ma per fortuna già dopo qualche ora ha potuto fare rientro a casa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Brancaleone e i Vigili del Fuoco.