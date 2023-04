Brunetti, Condipodero (Coni) e non solo appoggiano la Reggina: “ha agito nel rispetto delle leggi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Anche le Istituzioni della città di Reggio Calabria si schierano al fianco della società amaranto per quello che ormai è stato battezzato come il “caso Reggina”. Dopo la penalizzazione di tre punti in primo grado, e in attesa del match di questa sera al Granillo contro il Brescia, a parlare a Gazzetta del Sud sono il Sindaco Brunetti, il Presidente del Coni Calabria Condipodero, il curatore Condemi e Don Giovanni Zampaglione.

“La società, che gode del pieno sostegno della città, avrà finalmente modo di impugnare la sentenza e dimostrare la piena correttezza del proprio agire”, rimarca il primo cittadino facente funzioni Brunetti. “Da parte nostra continueremo a sostenere il progetto sportivo della Reggina. Se ce l’avessero chiesto a inizio anno, ogni tifoso avrebbe messo la firma su una posizione del genere. Sono convinto che la società abbia agito in piena correttezza”.

A fargli eco Maurizio Condipodero, non solo Presidente del Coni regionale ma anche Avvocato e dunque esperto di norme giuridiche: “non v’è dubbio che la Reggina abbia mosso i primi passi nel pieno rispetto delle leggi del nostro Paese. In materia non esistono molti precedenti e tali da fare scuola come in questo caso. E’ la prima volta che mi accade di doverne parlare anche quale Avvocato. E mi chiedo: come fare e come poter disobbedire a una Legge dello Stato? Da qui la convinzione che la Reggina non abbia avuto alternative sul tipo di pagamenti da effettuare davanti agli input del Tribunale fallimentare reggino. Vale così il dubbio a proposito dell’applicazione sportiva prevalente e da privilegiare alla norma ordinaria. Ecco perché mi auguro che i punti tolti vengano restituiti”.

Sulla stessa falsariga il curatore fallimentare della Reggina Fabrizio Condemi: “la Reggina ha operato nel rispetto delle normative”, evidenzia. “Purtroppo però il calcio a volte subisce sanzioni antidemocratiche. Penso che la Reggina uscirà indenne da questa situazione“. Chiude Don Zampaglione, da sempre vicino ai colori amaranto: “a mio avviso la Reggina ha agito nel rispetto della Legge e le sarà data ragione. Anzi la vicenda si tradurrà in un fatto storico”.

Il club ringrazia: “Reggina e Istituzioni, l’unione fa la differenza”

Il club, dal canto suo, ha apprezzato l’appoggio delle Istituzioni: “Il Presidente della Reggina Marcello Cardona, insieme a Felice Saladini e Angelo Ferraro, rivolge un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle Istituzioni intervenuti nell’edizione odierna della Gazzetta del Sud”, si legge in una nota ufficiale. “Il sostegno e la vicinanza espressi nei confronti del club, oltre a generare profonda soddisfazione, rappresentano la perfetta testimonianza di quanto un territorio unito possa garantire un presente ed un futuro importante per la città di Reggio Calabria e per i gloriosi colori amaranto”.