Il senatore Borghi lascia il Partito Democratico, Al Senato possibile gruppo di Italia Viva

Il senatore Enrico Borghi ha deciso di lasciare il Partito Democratico perché “è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga”. Il parlamentare ha aderito ad Italia Viva. Con l’arrivo nel partito di Renzi di Borghi, i renziani raggiungono la quota necessaria al Senato per costituire un gruppo parlamentare: il minimo è 6 senatori. In sostanza un gruppo autonomo liquidando Azione di Calenda, l’ex alleato di Iv.

Renzi: “il progetto riformista cresce”

“Ci conosciamo da tempo e lo stimo. Sono felice che le nostre strade tornino a incrociarsi oggi. Il progetto riformista cresce. Ed è un progetto che serve all’Italia”, è quanto afferma Matteo Renzi. “Dopo la brutta settimana della rottura del progetto partito unico, infatti, quasi tutti gli esponenti del mondo riformista stanno rilanciando dichiarazioni positive sulla necessità di costruire una lista che rappresenti Renew Europe in Italia. Se abbiamo a cuore l’ideale di un polo europeo alternativo a sovranisti e populisti non possiamo perdere questa occasione. E noi faremo di tutto per lavorare insieme agli altri con coraggio e umiltà”, conclude.