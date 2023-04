Bonus affitti, la Regione Sicilia stanzia 17 milioni di euro

StrettoWeb

La Regione Sicilia stanzia 17 milioni di euro per il “Bonus affitti”. Sono le risorse previste dal dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti per sostenere le famiglie siciliane titolari di un contratto di locazione per abitazioni private e di edilizia residenziale pubblica. La dotazione finanziaria – prevista dalla legge 431 del 1998 – proviene dal ministero delle Infrastrutture attraverso il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (circa 15 milioni di euro), alla quale sono state aggiunte le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli (poco meno di due milioni di euro).

Si tratta di un contributo integrativo che la Regione eroga per gli affitti e che sarà riproposto anche quest’anno per quelli relativi al 2021. Il prossimo passaggio sarà adesso la pubblicazione del bando regionale che illustrerà i requisiti necessari e la documentazione da presentare per accedere al contributo. Tra i documenti ci sarà la certificazione Ise/Isee, riferita al periodo d’imposta 2021, che attesti la fascia di reddito d’appartenenza. Le istanze, come avvenuto per il “Bonus affitto” 2020, potranno essere presentate esclusivamente in modalità online su apposito portale web, attraverso Spid o carta d’identità elettronica (Cie).