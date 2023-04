“Blu economy – una rotta verso un futuro sostenibile”: successo per il convegno di Assonautica Cosenza

StrettoWeb

Il Convegno “Blu economy – una rotta verso un futuro sostenibile”, tenutosi ieri pomeriggio presso il Porto turistico di Cariati (CS), ha dato ufficialmente inizio al programma di attività della nuova Assonautica Cosenza, l’Associazione provinciale per lo sviluppo dell’economia del mare recentemente ricostituita presso la Camera di commercio di Cosenza da un gruppo di soci sostenitori, tra cui – quale protagonista e promotore – la stessa Camera di commercio, la Provincia di Cosenza e le Associazioni di categoria provinciali Confcommercio, Confindustria e Coldiretti.

Al centro del convegno i temi dello sviluppo del turismo nautico, della salvaguardia dell’ambiente, del controllo e tutela del territorio, delle infrastrutture, sviluppo e promozione, delle attività sportive come veicolo di sviluppo territoriale. “Lo sviluppo dell’economia del mare e delle acque interne – ha sottolineato il Presidente della Camera di commercio, Klaus Algieri – deve intendersi come sviluppo di un sistema complesso ed organico in cui territorio, ambiente e attività produttive, rappresentano elementi inscindibili e interconnessi. Ne consegue la necessità di una approccio trasversale che intercetti tutte le tematiche giustamente proposte nel convegno e che si dimostri capace, di conseguenza, di fare rete rispetto a un settore come quello nautico, dalle forti potenzialità trainanti per l’economia locale”.

Dopo i saluti del Presidente della Camera di commercio di Cosenza Klaus Algieri, del Segretario Generale di Assonautica Nazionale, Antonio Bufalari e del Dirigente Relazioni interistituzionali della Provincia di Cosenza, Giovanni De Rose, gli interventi di Domenico Nigro Imperiale, Presidente di Assonautica Cosenza, Francesca Mirabelli, Presidente dell’Associazione Mare Pulito Bruno Giordano, del Sen. Ernesto Rapani, del Gen. Pietro Salsano, Comandante Legione Carabinieri Calabria, del C.F. (CP) Francesco Cillo, Comandante Compartimento Marittimo Corigliano Cal. e di Vincenzo Iaconanni, Presidente Federazione Italiana Motonautica. Ha moderato la giornalista Francesca Logoteta. Tra i presenti, il Col. Agatino Spoto, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza e il Lgt. Np Michele Petrocelli, Comandante Locamare Cariati (CS).

“Con il convegno di ieri pomeriggio – dichiara il Presidente Imperiale – ha preso il via il nostro programma di attività per il 2023 e la varietà delle tematiche trattate, grazie agli interventi dei relatori e all’eterogeneità dei loro ambiti di competenza, ha offerto già in questo primo incontro l’idea di quanto ampio possa essere il numero e la tipologia di attori cui fare riferimento per lo sviluppo della nautica e di tutte le attività ad essa collegate, in quel ruolo propulsivo dell’economia locale che è senza dubbio il centro del nostro scopo associativo”.