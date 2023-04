Berlusconi telefona a Tajani e ai dirigenti di FI: “il Paese ha bisogno di noi”

StrettoWeb

Silvio Berlusconi ci ha abituati a frequenti ricoveri e a veloci riprese del suo stato di salute. Molti, nonostante la preoccupazione, sperano che questa sia una di quelle volte il cui il presidente si riprende in pochi giorni. E quanto accaduto questa mattina riporta la speranza nei suoi sostenitori.

“Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito”. E’ quanto di legge in una nota dell’ufficio stampa di Forza Italia. “Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’ – prosegue la nota -. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre“.

Berlusconi è stabile, Tajani: “non sono un medico, ma non fare allarmismi”

Silvio Berlusconi è “stabile” e la sua notte è stata “tranquilla“: “ha chiamato i dirigenti di Forza Italia per rassicurarli e dare indicazioni per andare avanti“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Skytg 24. Quanto all’ipotesi di un problema ematico, associato a una polmonite, Tajani ha precisato: “Io non sono un medico, non posso dare giudizi su questioni sanitarie. Le questioni ematiche in persone oltre i 50 anni sono normali, non bisogna fare allarmismo. Ma bisogna parlare con i medici. Non posso dare io giudizi da medico“.

Tajani ha quindi precisato che i dirigenti di Forza Italia stanno lavorando, “come chiede Berlusconi” per preparere le elezioni amministrative. “Abbiamo un evento il 5 e 6 maggio a Milano, speriamo che possa essere protagonista. Lo abbiamo rassicurato sul fatto che stiamo facendo il possibile per rispettare lesue indicazioni“, ha proseguito Tajani, concludendo: “siamo convinti che il leone tornerà in campo“.

Barelli: “l’ho sentito stamattina, mi ha dato sollievo”

“Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo“. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli ai microfoni di Agorà su Raitre. Alla domanda se l’ex premier fosse affannato Barelli ha risposto: “Non gli ho fatto la radiografia”.