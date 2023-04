Berlusconi stabile ma chiede di andare a casa

StrettoWeb

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell’infezione polmonare, chiede già di andare a casa. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie.

“Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perche’ la strada della rinascita, se non della risurrezione, e’ imboccata“. Cosi’ l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta rispondendo ai cronisti che chiedevano notizie sulle condizioni di salute dell’ex premier ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, al termine della visita. “L’ha detto benissimo lui. E’ dura, ma non mollo, ce la faro’ anche questa volta – ha aggiunto -. Voi lo conoscete, ogni volta che si e’ dato un obiettivo lo ha raggiunto, e credo che sia su quella strada. Abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi“.