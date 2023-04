Berlusconi ancora in ospedale, Conte: “spero riprenda presto attività politica”

StrettoWeb

Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva. Arrivato nella struttura il 5 aprile per curare una infezione polmonare, l’ex premier è al quattordicesimo giorno di ricovero. A quanto si apprende, oggi non è previsto nessun bollettino medico.

Conte: “spero che Berlusconi riprenda presto l’attività politica”

“Auguro al presidente Berlusconi di poter tornare presto tra i banchi della maggioranza, di poter riprendere l’attività politica, anche perché la sua presenza è di grande stimolo per il M5s per continuare le battaglie storiche che abbiamo sempre fatto“. Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte, a Sky Start su Sky tg24.