Berlusconi, notte tranquilla al San Raffaele: oggi nessun bollettino

Nona notte “tranquilla” per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva al San Raffaele per una infezione polmonare insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica. E’ quanto comunicano fonti ospedaliere, precisando che per oggi non è previsto nessun bollettino.

L’ultimo bollettino, rassicurante ma cauto, è di ieri mattina. I professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno firmato la terza nota congiunta in dieci giorni: parola d’ordine “costante miglioramento” in un quadro che per Berlusconi resta comunque da cure intensive.