Berlusconi, domani i medici si esprimeranno sulle sue condizioni

Ad una settimana dal ricovero, la giornata di oggi è trascorsa tranquillamente per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’ex premier è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele da mercoledì scorso per un un’infezione polmonare, causata dall’aggravarsi della leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto. Lo hanno riferito fonti ospedaliere.

Oggi i medici non si sono espressi sulle condizioni di salute di Berlusconi, ma è previsto per domani un nuovo bollettino medico, come riferisce lo staff del San Raffaele.

Nel corso della giornata gli hanno fatto visita i figli Piersilvio, Marina e Luigi. Uscendo in auto dall’ospedale proprio Luigi, figlio minore di Berlusconi, ha espresso cauto ottimismo sulle condizioni del padre. Ai cronisti che gli hanno chiesto se il cavaliere stesse meglio ha risposto annuendo più volte e facendo un gesto affermativo con la mano dietro al finestrino chiuso.