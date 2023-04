AGGIORNAMENTI

Fine partita! - Pallacanestro Viola sconfitta 86-74 Ultimi 10 minuti di gara. Sodero apre le danze, poi Rota, a entrambi risponde Bischetti due volte. Simoncelli segna la prima tripla del quarto, ma Bischetti risponde anche a lui firmando un 2/2 dalla lunetta. Bergamo schiaccia allora sull’acceleratore: 2 triple per Simoncelli e 2 per Genovese, il punteggio schizza sul 81-66! Tiberti, con 2 punti, prova a interrompere la striscia di triple dei padroni di casa, ma Sodero realizza ancora dalla distanza per l’84-68. Tiberti allora ci riprova con due triple a bersaglio, inframezzate da 2 punti di Simoncelli. La gara si chiude sull’86-74.

Fine 3°Q! - Pallacanestro Viola sotto 63-61 Al ritorno dagli spogliatoi Spizzichini firma i primi due punti della gara, Simoncelli risponde da 3. A Farina risponde Cagliani, poi Isotta porta i suoi in parità sul 52-52. Marchini ne mette 2, Cagliani da 3 porta i suoi avanti per la prima volta nella partita. Due liberi di Farina per il controsorpasso dei reggini, ma prima una tripla di Genovese e poi un’altra bomba di Manenti permettono a Bergamo di scappare sul 61-56. Due punti per Tiberti e un tecnico trasformato da Balic portano i neroarancio di nuovo a un possesso di svantaggio, Isotta li ricaccia sul 63-59. Di Laquintana gli ultimi 2 punti del quarto concluso 63-61 per gli ospiti.

Fine 1°Tempo! - Pallacanestro Viola avanti 45-48 Nel secondo quarto di gara Cagliani e Sodero piazzano rispettivamente 2 e 5 punti in successione che danno fiducia ai lombardi. Laquintana interrompere il break casalingo con 2 punti ai quali risponde subito Cane. Farina prova a far scappare i reggini, ma Rota e Cane portano i padroni di casa a -1 sul 31-32. Bischetti firma un 2/2 dalla lunetta, ma Cane risponde ancora presente. Quando la Viola va in difficoltà si appoggia a Spizzichini che realizza e subisce anche fallo completando il gioco da tre punti. Simoncelli riporta i suoi a un possesso di svantaggio, Spizzichini li ricaccia indietro con 4 punti e l’aiuto di Marchini per il 35-43. Quattro punti in successione per Manenti fanno respirare Bergamo, Marchini fa lo stesso, inframezzato da una bella schiacciata di Masciarelli. Spizzichini fa 0/2 dalla lunetta, Tiberti manda in lunetta Isotta (2/2) con un antisportivo. Lo stesso Isotta fa nuovamente 2/2 dopo un fallo di Yusuf. L’ultimo punto del primo tempo è di Spizzichini che fa 1/2 dalla linea della carità. Si va a riposo sul 45-48 per i neroarancio.

Fine 1°Q! - Pallacanestro Viola avanti 18-28 Tre tiri e tre triple a bersaglio per la Pallacanestro Viola ad inizio gara: 2 portano le firme di Bischetti, una arriva da Marchini. Bergamo però non si lasciare impensierire e trascinata da 4 punti di Manenti e Isotta e 3 di Masciarelli ribalta lo svantaggio e costringe coach Bolignano al primo timeout di giornata. Al ritorno in campo Balic piazza subito due triple. Spizzichini serve Bischetti per 2 punti, poi si mette in proprio per una tripla che costringe il coach di Bergamo a chiamare timeout. L’ex Totò Genovese si iscrive al tabellino della partita con due canestri da 2 punti, inframezzati da una realizzazione di Laquintana. Spizzichini firma il 4° assist del suo quarto servendo Farina per 2 punti. Il doppio 0 della Viola ne segna altri 2 poco dopo, prima che Sodero interrompa il break dei reggini con una tripla. Gli ultimi punti del quarto sono di ‘Spizzo’ che chiude con 5 punti, 2 rimbalzi e 4 assist.

1°Q - Squadre in campo, si comincia!