E’ la vigilia di Benevento-Reggina, match che si giocherà domani alle 14. Affermare che gli amaranto la stiano vivendo in maniera più tranquilla dei sanniti è forse anche riduttivo e fuorviante. Le due vittorie, la fiducia ritrovata e la classifica, infatti, fanno sì che sullo Stretto si respiri un’aria positiva, vero, ma è il dramma sportivo che si sta vivendo in Campania a scompaginare ogni piano. Il Benevento, come sappiamo, è ultimo, con uno scontro diretto perso in casa, con le dimissioni di Stellone, con l’arrivo di Agostinelli (quarto allenatore stagionale) e con l’aggressione subita da un calciatore.

La situazione è tesa e pesante, ma la Reggina non deve ovviamente cadere nella trappola. Di certo, rispetto a lunedì di Pasquetta, Inzaghi può preparare la sfida con un po’ più di tranquillità. Tanti, troppi, gli assenti contro il Venezia, adesso buona parte recuperati. E in attesa delle parole del tecnico al sito ufficiale (non ci sarà conferenza per via della partenza di oggi in mattinata verso la Campania), e dei convocati, secondo quanto verificato Majer dovrebbe essere abile e arruolabile. Con lui torna anche Hernani dalla squalifica, mentre i vari Di Chiara e Menez, in panchina nell’ultimo match, dovrebbero riprendere spazio dal primo minuto con Pierozzi a destra. In mezzo al campo, tuttavia, è possibile che venga confermato Crisetig, considerando che lo sloveno non è ancora al meglio. Più difficile, invece, il recupero di Gagliolo, che dovrebbe essere nuovamente sostituito da Loiacono. Sempre a parte, poi, Galabinov e Ricci.

Nel frattempo, sempre secondo quanto verificato dalla nostra redazione, i tifosi della Reggina presenti a Benevento dovrebbero essere 200 circa, a qualche ora dalla chiusura della prevendita, prevista per le 19.