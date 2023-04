Benevento, scelto il quarto allenatore stagionale: contro la Reggina ci sarà Agostinelli

StrettoWeb

Sarà Andrea Agostinelli a sedersi sulla panchina del Benevento per il match di sabato contro la Reggina. Gli amaranto, dunque, non ritroveranno l’ex Stellone, dimessosi ieri dopo lo stop interno contro la Spal. Per i sanniti c’è invece il quarto allenatore della stagione, una stagione maledetta partita male e finita peggio. Nonostante una rosa, e un monte ingaggi, di ben altro tenore, i giallorossi sono attualmente ultimi in classifica e rischiano seriamente la retrocessione in Serie C.

Sabato proveranno a rialzarsi, di nuovo al “Vigorito” (che ieri ha contestato), ma di fronte ci sarà una Reggina in rilancio e proveniente da due vittorie consecutive.