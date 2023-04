“Un rincoglionito con problemi di demenza”, ma ora Bassetti dovrà risarcire gli eredi di Montagnier

StrettoWeb

Quasi due anni fa, nell’agosto del 2021, nel corso di un dibattito nel Viterbese, a Sutri (di cui è Sindaco Vittorio Sgarbi), l’infettivologo Matteo Bassetti insultò lo scienziato Luc Montagnier, morto a febbraio 2022 dopo due anni di posizioni forti contro i vaccini anti Covid. Per questo Bassetti, al contrario convintamente favorevole ai vaccini, lo definì “un rincoglionito con problemi di demenza senile”.

Adesso, per quella frase, l’infettivologo dovrà risarcire gli eredi di Montagnier per 6 mila euro, comunque ben lontani dall’iniziale richiesta della famiglia del francese (di 500 mila euro). Il Tribunale Civile di Genova ha precisato che la frase di Bassetti era intenta a denigrare lo scienziato “non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano”.