Basket, Orlandina sconfitta in casa dopo 9 successi consecutivi

Sì chiude alla 28ª giornata del campionato di Serie B, girone B, Old Wild West, la striscia di 9 successi casalinghi consecutivi dell’Infodrive Capo d’Orlando, sconfitta da Brianza Casa Basket con il punteggio di 71 a 82.

L’Orlandina approccia male la gara, in particolare a livello difensivo, di fronte, al contrario, ad un grande livello di energia e di precisione in attacco da parte degli avversari, che chiudono il primo quarto in vantaggio 17-32.

Con un buon secondo quarto i ragazzi di coach Robustelli riescono a ridurre il gap e a chiudere a -7 all’intervallo lungo, ma alla ripresa del gioco si ritrovano nuovamente sottotono rispetto agli avversari, che sono bravi a gestire il match senza consentire ai padroni di casa di rimettere mai in discussione il risultato finale.

Una brutta battuta d’arresto per l’Infodrive, che dovrà necessariamente mostrare un altro volto nelle due giornate rimanenti di stagione regolare per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della seconda fase.

Si torna in campo domenica 30 aprile alle ore 18 sul campo della Virtus Lumezzane.

Infodrive Capo d’Orlando-Lissone Interni Brianza Casa Basket 71-82

Infodrive Capo d’Orlando: Vecerina 19 (7/9, 0/2), Triassi 10 (1/2, 2/5), Passera 9 (2/4, 1/4), Cuffaro 7 (1/2, 1/4), Klanskis 7 (2/3), Baldassarre 6 (3/5, 0/3), Laganà 6 (2/6 da 3pt), Okereke 4 (2/3), Binelli 3 (1/3, 0/6), Romagnolo, Salvatore Stella, Tonarelli

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Binelli 8) – Assist: 12 (Vecerina 4)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Bertini 19 (4/5, 2/7), Bugatti 16 (5/8, 1/5), Lanzi 15 (2/3, 3/8), Galassi 7 (2/4, 1/6), Fabiani 6 (3/5), Adamu 6 (2/4, 0/1), Poser 5 (1/1, 1/2), Jovanovic 5 (1/2, 1/2), Todeschini 3 (1/3 da 3pt), Redaelli

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 45 8 + 37 (Bertini 11) – Assist: 12 (Bugatti , Galassi 3)