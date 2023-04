Basile: “si è sempre detto ‘prima le altre opere e poi il Ponte’, ma non è mai stato realizzato nulla”

StrettoWeb

“Molto spesso si è sempre detto: ‘prima di fare il Ponte si facciano le altre opere’. Ad oggi le altre opere non sono state fatte. Potrebbe anche darsi che questa grande accelerata del Ponte sullo Stretto possa poi portare a valle tutte quelle opere interne mai realizzate. Potrebbe essere una chiave di lettura. Il Ponte può essere volano di sviluppo”. Concetto ribadito moltissime volte, ma da evidenziare ogni tanto anche per rinfrescare la memoria a tanti. Queste parole sono state espresse dal Sindaco di Messina Federico Basile nel corso di un’intervista a TgCom 24.

Tutti questi anni, in pratica, hanno fatto capire i motivi per cui il Ponte è essenziale e propedeutico a tutto il resto. Perché senza Ponte quel “tutto il resto” non c’è mai stato e non c’è tutt’ora. E forse mai ci sarà. “Ho 45 anni e del Ponte ne sento parlare da prima che nascessi. Sicuramente c’è una grande accelerata e noi ci siamo detti sempre a favore di opere infrastrutturali che potessero cambiare il volto del Meridione. Quindi ben venga un ragionamento che sta andando avanti, in sinergia col territorio”, ha continuato Basile.

“Abbiamo avuto un incontro con il Ministro Salvini un paio di mesi fa – aggiunge – e abbiamo cominciato a capire come interfacciarci. Sono convinto che le prime interlocuzioni andranno avanti per comprendere come il Ponte – che non è solo ‘appoggiare’ il Ponte stesso sulle sponde – possa creare quella interlocuzione rispetto alla parte amministrativa che le città stanno portando avanti”, conclude.