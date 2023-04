Elezioni, Udine al ballottaggio: è sfida tra Fontanini e De Toni, al via lo spoglio

StrettoWeb

Urne chiuse per il ballottaggio per le elezioni comunali di Udine con la sfida fra Pietro Fontanini (Centro/Destra) ed Alberto Felice De Toni (Centro/Sinistra). Alle 23 di ieri, ultimo dato disponibile, aveva votato il 36% degli aventi diritto. Meno elettori rispetto al primo turno, dove si era arrivati al 43%. Ma più o meno la stessa percentuale del ballottaggio del 2013, l’ultima occasione in cui si andò alle urne per due giorni. Sono oltre 80.000 gli elettori chiamati al voto.

Al primo turno i due hanno ottenuto il 46,25% (Fontanini) e il 39,7% (De Toni) dei voti validi. Per il ballottaggio, De Toni ha ottenuto l’appoggio del candidato escluso Ivano Marchiol, sostenuto da M5s e liste civiche.