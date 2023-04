Bagnara, le attività del giovedì santo della Pia Unione di Santa Cecilia

StrettoWeb

Anche quest’anno la Pia Unione di Santa Cecilia, per il giovedì Santo, ha predisposto per i fedeli, una tappa artistica sulla Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Come da tradizione secolare la notte del giovedì che precede la Pasqua, tutti i fedeli, si mettono in cammino lungo le vie del paese, verso le chiese principali per visitare gli altari della deposizione.

Erroneamente nel gergo popolare sono detti “Sepolcri” ma come la chiesa insegna, non si va a visitare un defunto, una tomba, ma Gesù vivo presente nell’Eucarestia, che ci invita ancora una volta a rimanere con lui a pregare. Quest’anno sarà proposto anche un momento musicale, infatti durante la visita si potranno ascoltare alcuni brani scritti dai compositori di ieri e di oggi che raccontano il momento che precede l’arresto di Gesù.

Dopo il successo dello scorso anno, quando nell’aula magna della scuola civica è stata allestita l’ultima cena, il pio sodalizio ha voluto replicare con un altro lavoro artistico, predisponendo delle vetrate che racconteranno uno dei momenti della passione. Questo singolare lavoro artistico che sicuramente, come avvenuto lo scorso anno, sarà apprezzato da tutti i visitatori, è il frutto di una settimana di ntenso lavoro profuso dai giovani della pia unione guidati dal maestro Vincenzo Panuccio.

In pratica, fanno sapere gli organizzatori senza svelare troppi particolari, lungo la navata ci saranno dei quadri dove sono raffigurati i Santi martiri crocifissi, sul pavimento un tappeto artistico che ricorda l’istituzione nel giovedì Santo dell’Eucarestia, in fondo alla sala una facciata di cattedrale con delle vetrate, di cui, quella centrale ricorda Gesù nell’orto degli ulivi. Un lavoro certosino che per il secondo anno consecutivo il pio sodalizio proporrà a quanti si recheranno in visita nell’ex collegio di Santa Maria degli Angeli che si trova accanto la chiesa parrocchiale di Porelli. La sala sarà aperta al pubblico dalle 21,00 alle 24,00 del giovedì, e la mattina di venerdì dalle 10,00 alle 12,00.