Baciato dalla fortuna: vince 3 volte alla lotteria giocando sempre gli stessi numeri

L’uomo più fortunato del mondo, o quasi: quando si dice che “i soldi non fanno la felicità”, ma sicuramente fanno una persona ricca. Un uomo di 52 anni del Maryland, negli Stati Uniti, ha vinto per ben tre volte la lotteria nazionale “Pick 5”. Avete letto bene: per ben tre volte ha centrato la vincita arrivando a un bottino di 150mila dollari, 50mila per ogni tranche. Il segreto di quest’uomo baciato dalla fortuna? Secondo quanto dichiarato, tutto risiede nei numeri giocati, sempre gli stessi: la serie miracolosa è 48548 (se qualche appassionato della “cabala” volesse tentare di sbarcare il lunario) che gli ha permesso di vincere due volte nel maggio 2022 e l’ultima poche settimane fa.

Il protagonista di questa bizzarra, quanto cospicua, vicenda, chiaramente non ha intenzione di smettere proprio ora e punta ancora alla vittoria, ovviamente giocando sempre la stessa serie: “vincere una volta è già difficile, immaginate tre. Ma continueremo a giocare sempre questi numeri, magari arriva il quarto jackpot, Nel frattempo però faremo (la moglie e lui ndr.) Un bel viaggio, ma non sappiamo ancora la meta”. Intanto, sul sito web della lotteria “Pick 5”, si legge che la probabilità di vincita è solo 1 su 100mila. È proprio il caso di dirlo: la dea della fortuna, questa volta, sembra proprio aver tolto la benda.