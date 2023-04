Aversa: 29enne di Cosenza muore durante una festa con amici

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una giornata di festa che, ben presto, si è trasformata in tragedia: un giovane cosentino, di 29 anni, è deceduto ieri ad Aversa a causa di un malore improvviso. Il ragazzo si trovava nel casertano per celebrare il 25 aprile con un gruppo di amici quando, d’improvviso, si è sentito male. I presenti, preoccupatissimi, hanno immediatamente avvertito i soccorsi che si sono precipitati sul posto: il 29enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma la sua corsa, purtroppo, è finita prima. Il cosentino infatti, è morto in ambulanza. Si attendono ora ulteriori sviluppi che potranno chiarire la dinamica che ha portato a questa tragedia.