Automobilismo: la scuderia reggina Piloti per Passione sul trono di Amendolara

Si è disputata ieri, Domenica 23 Aprile ad Amendolara, la prima gara del Challenge Slalom Calabria 2023 organizzata da ASA Castrovillari di Massimo Minasi. Vittoria assoluta della scuderia di Sambatello i cui sei i piloti schierati, con prestazioni individuali brillanti, nelle loro classi e gruppi a portato al primo successo stagionale la scuderia, che detiene il titolo già dal 2021 e 2022, nel Challenge calabrese, piazzandosi in 4 sui primi dieci assoluti; infatti Germanò Antonino, 1° di classe e 1° di gruppo N e 9° assoluto, Lipari Totò 1° di classe, Modaffari Giuseppe, 1° di classe, 1° di gruppo RS 1° Under 23, Priolo Giovanni, 1° di classe e 1° di gruppo A e 6° assoluto, Rechichi Gaetano 1° di classe ex aequo in gara 3 e 2° assoluto, Tramontana Domenico 1° di classe, 1° di gruppo E1 italia e 3° assoluto, riescono a consegnare la vittoria alla propria scuderia Piloti per Passione, nonostante l’inferiorità numerica rispetto ad altre scuderie.

E a fare ben figurare la scuderia in Sicilia ci pensa il bravissimo Giovanni Greco che allo slalom di Sant’Andrea di Bonagia TP, conquista il 1° di Classe e 1° di Gruppo con la sua Peugeot 106 1600 di gruppo A.

Mentre il gruppo organizzatore della scuderia Piloti per Passione lavora alacremente per la gara del 21 Maggio prossimo, prima edizione del minislalom di Bagnara Calabra.