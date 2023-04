Quell’auto del comune abbandonata al Cedir da 6 anni: “è arredo urbano”

StrettoWeb

E’ una Ford Fiesta blu scuro. Sulla fiancata c’è scritto “Comune di Reggio Calabria – Ufficio verde pubblico e arredo urbano“. Ha il tagliandino dell’assicurazione al proprio posto. Peccato solo che sia scaduta nel 2016. Si trova nel parcheggio del Cedir da almeno sei anni. E nessuno si è mai preso la briga di farla spostare.

Le foto dell’automobile in questione sono stata postate oggi sui social da Luigi Tuccio, che al simpatico elemento decorativo urbano a dedicato un ironico post di denuncia. Anche perché c’è effettivamente da riderci su, per non piangere, come è possibile vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto.

“Avviene che spesso, di mattina, il piazzale del Cedir sia particolarmente affollato – scrive Tuccio –, in quanto destinatario di parcheggio per avvocati, dipendenti uffici giudiziari e comunale e relativi avventori, di tal che spesso, solerti Vigili Urbani vengono mandati a fare cassa, multando divieti di sosta, ruote sul marciapiede e quant’altro… a fronte della violazione, nulla da eccepire, per carità. Tuttavia, nello stesso piazzale avviene che da circa sei anni giace codesta autovettura evidentemente facente parte… dell’arredo urbano e verde pubblico!“.